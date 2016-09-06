«السفارة البريطانية» تطلق منح للأزهريين لدراسة اللاهوت

أطلق السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، مبادرة لتوفير منح دراسية لباحثين أزهريين في بريطانيا، لدراسة فروع اللاهوت، والأديان المقارنة، بهدف بناء روابط ليس فقط بين الأزهر والجامعات البريطانية، ولكن أيضًا بين الثقافات و المجتمعات و الديانات، كما سيركز البرنامج على تزويد الباحثين الأزهريين بخلفيات أكاديمية متميزة للحصول على درجة الدكتوراة في كبريات الجامعات البريطانية.

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، إن “المبادرة هي عبارة عن شراكة بين الأزهر والسفارة البريطانية بالقاهرة، وتحظى بدعم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي”، ويتم تمويل البرنامج بسخاء من خلال عدد من المانحين بمن فيهم مؤسسة البنك التجاري الدولي، ومجموعة منصور وعاصم علام وجامعة المستقبل.

وأكد كاسن، أنه فخور بأن بريطانيا تدعم هذه المبادرة الهامة، والتي سوف تساعد في خلق جيل جديد من القادة الأزهريين، الذين يروجون قيم السلام والتسامح، مضيفًا نحتاج الآن و أكثر من أي وقت مضى لبناء شراكات مثل هذه، و التي تشجع الحوار و الفهم المتبادل بين بين مجتمعاتنا و دياناتنا وثقافتنا المختلفة.

وقال مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمد نصير، إن اليوم هو مرحلة جديدة من التعاون المستمر على مدار 10 سنوات بين الأزهر والمملكة المتحدة، حيث أسست السفارة البريطانية، و المركز الثقافي البريطاني في عام 2007، مركز تعليم اللغة الإنجليزية في القاهرة، و منذ ذلك الحين بنينا على هذا التعاون وتوج بمشروع منح الأزهر بريطانيا للحصول على الدكتوراه، من الجامعات البريطانية، والآن نحتفل بأول مجموعة من المستفيدين من هذا المشروع لاستكمال دراستهم بالجامعات البريطانية للعام الحالي.