دراسة: أقراص منع الحمل تقدم حماية طويلة الأمد ضد سرطان المبيض

كشف بحث جديد نشر مؤخرًا عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن انخفاض الوفيات الناجمة عن سرطان المبيض فى جميع أنحاء العالم بين عامى 2002 و2012، بسبب استخدام أقراص منع الحمل.

ويتوقع الباحثون أن يستمر الانخفاض فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى (EU) وفى اليابان بحلول عام 2020، وفقًا لبحث جديد نشر فى مجلة السرطان والأورام.

وقال البروفيسور كارلو لا فيكيا (MD)، من كلية الطب، بجامعة ميلانو، إن السبب الرئيسى هو استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم وحماية طويلة الأمد ضد سرطان المبيض، لافتًا إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) للسيطرة على أعراض سن اليأس قد يلعب دورًا أيضًا.

وقام الباحثون باستخدام بيانات عن الوفيات الناجمة عن سرطان المبيض من عام 1970 إلى عام 2016 من منظمة الصحة العالمية ”WHO”، ووجدوا انخفاضًا بمعدل 10% للوفيات فى 28 دولة فى الاتحاد الأوروبى بين عامى 2002 و2012، وفى الولايات المتحدة الأمريكية كان الانخفاض بنسبة 16٪، وكندا بنحو 8%، وفى اليابان بنسبة 2%، وفى أستراليا ونيوزيلندا انخفض معدل الوفيات بنحو 12٪.