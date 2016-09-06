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نائب «العامرية» يتقدم ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال لوقف بيع أراضى الدولة

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نائب «العامرية» يتقدم ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال لوقف بيع أراضى الدولة نائب «العامرية» يتقدم ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال لوقف بيع أراضى الدولة

النائب رزق راغب ضيف الله – نائب العامرية وبرج العرب

قدم النائب رزق راغب ضيف الله، نائب العامرية وبرج العرب، بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال حول مزاد شركة مريوط الزراعية، حيث قامت الشركة يوم 23/8/2016 ببيع قطع أراضى بالمزاد العلنى وتم بيع عدد قطعتين غير مميزتين بأسعار أكثر من أربعة ألاف جنيه، مؤكدًا أنَّه تم بيع أرض مميزة  بسعر تسعمائة جنيه فقط للمتر.

وقال راغب في تصريحاتٍ له، الثلاثاء، إنَّه علمّ بأنَّ هناك إتفاق بين المزايدين لشراء هذه الأرض بسعر «بخس»، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأرض سعرها العادل خمسة آلاف جنيه للمتر الواحد.

وناشد نائب مجلس النواب لمنطقة العامرية، وزير قطاع الأعمال بوقف إجراءات المزاد وإعادتها مرة أخرى للدولة، مؤكدًا أنََّه يوجد به شبة فساد لإهدار المال العام .

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