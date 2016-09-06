اعتقال سبعة أشخاص بعد اجتياح متظاهرين لمدرج مطار لندن سيتي

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء سبعة أشخاص بعد التظاهرة التي قام بها أعضاء حركة “حياة السود تهم” في مطار “لندن سيتي”، وتسببت في تعطيل الرحلات من إلى المطار.. وتفاوض الضباط مع المتظاهرين صباح اليوم، قبل أن تبدأ القوات في القيام باعتقالات بعد الساعة العاشرة صباحا.

وذكر بيان الشرطة العاصمة “حتى الآن تم اعتقال سبعة أشخاص للاشتباه في التعدي، والتواجد بشكل غير قانوني في مدرج المطار وخرق لوائح مطار لندن سيتي.”

وأضافت الشرطة “من بين هؤلاء السبعة، تم إبعاد اثنين من المدرج، وسيتم نقل جميع المعتقلين إلى مراكز الشرطة بشرق لندن”، مشيرة إلى أن العمل مستمر لإبعاد باقي المحتجين من المدرج.

كان عدد من المتظاهرين من مجموعة “حياة السود تهم” قد اجتاحوا في وقت مبكر من صباح اليوم مدرج مطار “لندن سيتي”،وتسببوا في تعطيل جميع الرحلات المغادرة والواصلة الى المطار.

وأعلن المطار أن متظاهرين يعطلون حاليا الرحلات في المطار، مشيرا في تغريدة عبر “تويتر” الى أن الشرطة متواجدة حاليا في موقع الحدث.

واعلن متحدث باسم مطار “لندن سيتي” “انه تم إغلاق المدرج حاليا بسبب المتظاهرين الشرطة متواجدة حاليا، وسنستأنف العمليات العادية في أقرب وقت ممكن ونحن نعتذر للركاب عن أي إزعاج لرحلاتهم.”.

أ ش أ