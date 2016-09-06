«ليندمان» يتمنى الفوز لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا اليوم

تمنى مدرب أحمال النادى الأهلي اليابق، ميشيل ليندمان، الفوز لمنتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم فى مباراتهما الودية، استعدادًا لانطلاق مباريات تصفيات كأس العالم التى تستضيفها روسيا 2018.

ونشر ليندمان مجموعة من صوره تجمعه مع لاعبى القلعة الحمراء منهم أحمد فتحى وعبد الله السعيد ورمضان صبحى عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور “إنستجرام” معلقا عليها قائلا :”حظ سعيد أمام جنوب افريقيا”.

ويضم المنتخب بين صفوفه 4 لاعبين من الأهلى هم: عبد الله السعيد وعمرو جمال وأحمد فتحى ووليد سليمان”.