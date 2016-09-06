اليوم .. كوكا وصلاح يقودا الفراعنة أمام جنوب إفريقيا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا الودية والتي ستنطلق في السابعة مساء اليوم في جوهانسبرج.

وأجرى كوبر بعض التغييرات على التشكيل الأخير الذي خاض به مواجهة غينيا على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل المنتخب، ففي حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد دويدار – علي جبر – عمر جابر، وخط الوسط: محمد النني – إبراهيم صلاح – عبد الله السعيد، وجاء الهجوم : محمود تريزيجيه – أحمد حسن كوكا – محمد صلاح.

وعلى مقاعد البدلاء:- علي لطفي وأحمد فتحي وأحمد المحمدي ووليد سليمان وسام مرسي ورمضان صبحي وطارق حامد ومصطفى فتحي وعمرو جمال وباسم مرسي وحمادة طلبة وإسلام جمال