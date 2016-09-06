«محافظ القليوبية» يبحث استعدادات عيد الأضحى المبارك والعام الدارسي الجديد

عقد اليوم اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع لبحث استعدادات المحافظة، لعيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء، وعدد من مديري مديريات الخدمات والتنفيذيين بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء قام السيد المحافظ بتقديم التهنئة لجميع الحضور، ولأبناء محافظة القليوبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمت مناقشة استعدادات التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، حيث قال رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إن كل الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس ستنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأمر فرحات، بأن يقوم كل رئيس وحدة محلية بمتابعة المدارس، والتأكد من انتهاء عمليات الصيانة الشاملة أو البسيطة قبل بدء العام الدراسي، كما أمر بخروج موظفين من إدارات المتابعة بمجالس المدن والأحياء وإعطاء تقرير مفصل بحصر المدارس وحالتها والصيانة ودورات المياه والكهرباء وكل شيء، مشددًا على ضرورة أن تكون المدارس جاهزة تمامًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحل جميع مشاكل العام الماضي بحي غرب وغيره من الأحياء.

وتحدث مدير مديرية الطب البيطري، عن استعدادات المجازر للعيد وذبح الأضحية والتفتيش على اللحوم، وبمناسبة العام الدراسي يتم مكافحة الكلاب الضالة، وسيتم إعفاء المواطن الذي يذبح في المجزر الحكومي من الرسوم وللجزارين، وتكون رسوم رمزية.

وصرح المحافظ، بأنه سيتم مخاطبة مديرية الأمن لتكثيف الحملات لضبط الذبح خارج السلخانة، وفرض قيمة رفع مخلفات على المخالف لهذا، كما صرح بالتركيز على النظافة ورفع الإشغالات والصحة والمستشفيات ومراقبة ضبط الأسعار، وخروج أعضاء وحدات المتابعة بالمحافظة ومجالس المدن لمراقبة و متابعة ذلك، كما ركز على استعدادات مدينة القناطر للعيد وعمل منافذ لبيع مستلزمات العيد بأسعار مخفضة بكل المدن والقرى.

و صرح فرحات، بأنه سيأتي إلينا كميات من اللحوم بسعر 60 جنيه للكيلو، وكميات من السكر والأرز والزيت، وأكد على تجهيز أماكن لاستلام تلك السلع التموينية، وثلاجات بكل وحدة محلية، وأن سعر الأرز سيكون 4 و نصف للكيلو، والسكر 5 جنيه للكيلو، والزيت 11 جنيه للعبوة.

وأصدر المحافظ، تعليماته بضرورة تكثيف الحملات التموينية، وضرورة حل مشكلة أنابيب البوتاجاز، وعمل حملات تفتيش على المنافذ والمستودعات وضبط السريحة وعمل محاضر لمستودعات التموين المخالفة، والتنسيق مع مباحث التموين وغرف العمليات، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والنظافة حول المدارس والمستشفيات، وضبط الكارو الذي يقوم بإلقاء المخلفات وتلويث تلك المناطق، لاسيما بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وصرح فرحات، بأن حملة “حلوة يابلدي” بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، كانت نتائجها ممتازة وجهد مشكور جدًا لكل من ساهم في هذه الحملة، وهناك تعاون وتنسيق تام من جانب القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية، ونشكرهم جدًا عليه، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نتائج النظافة والتطوير والتجميل الذي وصلنا إليه من خلال تلك الحملة، ولا تراجع إطلاقًا عن هذا المستوى، وأهم أولوياتي ضبط الأسعار والسيطرة على موضوع الأنابيب خاصة في أيام العيد، كما أكد على منع التعديات على الأراضي الزراعية، خلال فترة عطلة العيد والتنبية على ضرورة وجود غرف عمليات وطوارئ تحسبا لأي ظروف لا قدر الله.