خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2700 مهاجر فى يوم واحد.. ومقتل 15

قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه انتشل 15 جثة وأنقذ أكثر من 2700 من مهاجرى القوارب قبالة سواحل ليبيا أمس الاثنين فى يوم آخر من الهجرة الجماعية من شمال أفريقيا.

وتقوم البحرية الإيطالية وخفر السواحل بدوريات بالقوارب ضمن مهمة للاتحاد الأوروبى لمكافحة التهريب وقوارب تديرها جماعات إغاثة وقوارب تجارية تساعد فى عمليات الإنقاذ.

وفى وقت سابق من اليوم قالت البحرية الإيطالية إنها عثرت على ست جثث بعد سقوط مهاجرين فى المياه من على متن قارب مطاطى تسربت إليه المياه. ولم يدل خفر السواحل بمزيد من التفاصيل.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ المهاجرين من 19 قاربا مطاطيا مُكدسا وأربعة قوارب صغيرة. ويعمل مهربو البشر بحرية فى ليبيا ويحصلون على أموال من المهاجرين نظير نقلهم عبر البحر المتوسط خلال أربعة أيام فقط.وتتركز أسوأ أزمة مهاجرين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية .