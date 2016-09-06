أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2700 مهاجر فى يوم واحد.. ومقتل 15

Google+ Print
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2700 مهاجر فى يوم واحد.. ومقتل 15 خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2700 مهاجر فى يوم واحد.. ومقتل 15

مهاجرين – أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه انتشل 15 جثة وأنقذ أكثر من 2700 من مهاجرى القوارب قبالة سواحل ليبيا أمس الاثنين فى يوم آخر من الهجرة الجماعية من شمال أفريقيا.

وتقوم البحرية الإيطالية وخفر السواحل بدوريات بالقوارب ضمن مهمة للاتحاد الأوروبى لمكافحة التهريب وقوارب تديرها جماعات إغاثة وقوارب تجارية تساعد فى عمليات الإنقاذ.

وفى وقت سابق من اليوم قالت البحرية الإيطالية إنها عثرت على ست جثث بعد سقوط مهاجرين فى المياه من على متن قارب مطاطى تسربت إليه المياه. ولم يدل خفر السواحل بمزيد من التفاصيل.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ المهاجرين من 19 قاربا مطاطيا مُكدسا وأربعة قوارب صغيرة. ويعمل مهربو البشر بحرية فى ليبيا ويحصلون على أموال من المهاجرين نظير نقلهم عبر البحر المتوسط خلال أربعة أيام فقط.وتتركز أسوأ أزمة مهاجرين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا