«مدبولي»: بدء حجز وحدات الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى 15 أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًا، وذلك ابتداء من يوم ١٥/١٠/٢٠١٦ وحتى يوم ١٥/١١/٢٠١٦، موضحًا أنَّ الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات،» ابتداء من ٨/١٠/٢٠١٦.

وحول تفاصيل أماكن وأعداد الوحدات، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: «تتوافر الوحدات بـ10 محافظات، وهى: محافظة الإسماعيلية بها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس بها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية بها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية بها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط بها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا».

وأضافت: «محافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة».

وبشأن الضوابط العامة ونظام السداد، أشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، ويتم سداد مبلغ ألف جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات 3 غرف، وذلك على الحساب الذهبى (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان.

وتابعت:” كما يقوم المواطن بسداد قيمة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، مع سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملاً الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملاً الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7 % سنوياً، موضحة أن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد».

وأردفت: «فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب».