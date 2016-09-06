مصر توقع على وثيقة انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان

وقع السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الثلاثاء، على وثيقة انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان، وذلك فى مراسم أجريت فى مدينة فينتيان عاصمة جمهورية لاوس، الرئيس الحالى للتجمع، بحضور وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء والسكرتير العام للرابطة.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن دول آسيان رحبت بإنضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في التجمع بمصر وحرصها على تنمية وتطوير الحوار السياسى والتعاون الاقتصادى معها.

وتأتى هذه الخطوة من جانب مصر فى إطار التوجه نحو توثيق العلاقات مع الدول الآسيوية وجذبها للاستثمار في المشروعات المصرية وبصفة خاصة في منطقة قناة السويس