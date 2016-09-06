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"التعليم العالى": إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق غدا

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"التعليم العالى": إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق غدا "التعليم العالى": إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق غدا

>كتب وائل ربيعى

أعلن محمد حجازى، المستشار الإعلامى للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق صباح غد الأربعاء.

 

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم تنظيم مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة، ولكن سيتم استلام النتيجة مباشرة من مقر الوزارة.

 

من جانبه، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الأجنبية لتنتهى يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب تأخر بعض شهادات الـ IG البريطانية بعد أن تلقت الوزارة خطابا من السفارة البريطانية بالقاهرة يفيد بذلك، وبناء عليه قررت الوزارة مد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الأجنبية عامة وطلاب الـ IG بصفة خاصة حتى يوم الخميس المقبل.

 


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