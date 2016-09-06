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محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع مسئولي المجلس القومي للمرأة

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محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع مسئولي المجلس القومي للمرأة محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع مسئولي المجلس القومي للمرأة

اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية

عقد  اللواء الدكتو رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس القومي للمرأة بمقر المحافظة، وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، والدكتورحسن سلامة المدير بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة هالة رمضان، والاستاذ سليمان نعيم مدير عام التخطيط والسياسات المحلية بالمجلس.

حيث تمت مناقشة جميع مهام واحتياجات المرأة في المجتمع، والتوعية بجميع الجوانب، وإعطائها الحق في إبداء الرأي والمشاركة في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد تم تبادل الآراء والحوار مع السادة الحضور حول ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمرأة بالقليوبية، وتمكينها في كافة المجالات.

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