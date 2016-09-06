قيِّمي إطلالات ملكة جمال الكون لـ عام 2016

فازت الجميلة الألمانية ذات الأصول الفلبينية بيا فارتزباخ Pia Wurtzbach، بلقب ملكة جمال الكون في بداية هذا العام ممثلة الفلبين، وقد تألقت بأجمل الإطلالات منذ ذلك الحين لتثبت أناقتها واستحقاقها اللقب.

وتتميز إطلالات بيا بأنوثتها الطاغية وتألقها الدائم، فغالباً ما تختار تصاميم درامية أنيقة، وهو ما بدا واضحاً خلال سهرة تتويجها حيث اختارت بيا فستاناً أزرق ذا تصميم أنثوي ناعم، وقد ظهرت منذ ذلك الحين بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء، منها إطلالتها بالفستان الأحمر مع عقد التشوكر الذهبي في حفل توزيع جوائز NFL في سان فرانسيسكو، وبالفستان الأبيض المورَّد في حفل تتويج Miss Teen، حيث بدت متألقة كعادتها.

وفي الإطلالات الكاجوال نجد بيا تميل إلى الاختيارات العصرية والتنسيقات الخارجة عن المعتاد، فقد ظهرت في أسبوع الموضة في نيويورك ببنطلون واسع بخامة المخمل باللون البني مع حذاء عصري بكعب عالٍ، وفي إطلالة أخرى ارتدت تنورة من الجلد باللون أسود وبتصميم عصري بسيط، فكانت إطلالاتها أنيقة وعصرية بشكل غير متكلف.

شاهدي إطلالات بيا فارتزباخ Pia Wurtzbach في الصور أعلاه، وأخبرينا إن كانت تستحق لقب ملكة جمال الكون.