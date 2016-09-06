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شاهدي اختيارات النجمات من النظارات الشمسية

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الثلاثاء 06-09-2016 21:48

تعد النظارة الشمسية ضرورة من ضروريات الإطلالة حتى بعد انتهاء موسم الصيف، فهي تحفظ عينيك من أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنها تضفي لمسة من الأناقة على إطلالتك، ويبدو أن النجمات فهمن أهمية النظارة الشمسية بالنسبة لهن، لذا نراهن لا يستغنين عنها في الإطلالات النهارية.

تتجه معظم النجمات إلى اختيار النظارات الكلاسيكية بتصميم بسيط وأنيق، من ذلك تصميم Cat Eye في إطلالة ديتا فون تيس Dita Von Teese التي عوَّدتنا على الإطلالات الكلاسيكية، والعارضة كيندال جينر Kendall Jenner التي اختارت نظارة عصرية جميلة بإطار أبيض لتكمل إطلالتها الأنيقة, وتكرر ظهور نظارات Aviator في عديد من الإطلالات كذلك، فتصميمها الأنيق يتناسب مع معظم الإطلالات، ويُظهر جمال الوجه كذلك، فاختارتها العارضة جيجي حديد Gigi Hadid، وكريسي تيغان Christine Teigen في إطلالات أنيقة وغير متكلفة.

ومع ذلك شاهدنا بعض التصاميم الاستثنائية في اختيارات عدد من النجمات للنظارة الشمسية، نذكر منها اختيارات المغنية الجريئة غوين ستيفاني Gwen Stefani، وكايلي جينر Kylie Jenner، بالإضافة إلى نظارة ليدي غاغا Lady Gaga ذات اللون الأزرق الجذاب.

شاهدي معنا أجمل النظارات الشمسية في إطلالات النجمات مؤخراً وشاركينا برأيك.

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سيدتي