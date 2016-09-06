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عبد العال: مجلس النواب أقر 342 قانون خلال دور الانعقاد الأول

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عبد العال: مجلس النواب أقر 342 قانون خلال دور الانعقاد الأول عبد العال: مجلس النواب أقر 342 قانون خلال دور الانعقاد الأول

على عبد العال رئيس مجلس النواب

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انتهاب البرلمان من إقرار 342 قانون خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.

وأشار عبد العال إلى أن لجان المجلس واصلت اجتماعتها ليلا ونهارًا من أجل إخراج هذه التشريعات.

وشدد عبد العال على أهمية دور لجنة تقصي الحقائق حول قضية فساد القمح، موجها الشكر لكل نواب اللجنة لانهم ساهموا في الكشف عن فساد قضية كبيرة تمثل الشعب المصري.

وأضاف أن مجلس النواب واصل نشاطه فى الصعيد الدولي والدبلوماسي، مشيرًا أن علينا أن نقدم الشكر لكل النواب الذين قاموا بمثيل المجلس فى أي مؤتمرات دولية.

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