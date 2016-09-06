«رئيس الهيئة الهندسية» يتفقد أعمال مشروع أكبر مزرعة سمكية بكفر الشيخ

تستعد محافظة كفر الشيخ لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرتقبة خلال شهر أكتوبر القادم، لافتتاح عدد من المشرعات، منها أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط ببركة “غليون”، على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

وتفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء طارق عيسى مدير عام مشروع الاستزراع السمكي ببركة “غليون”، والعميد إيهاب سالم وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية، والمهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وقال الوزير، خلال تصريح له ، إن المشروع سيوفر فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، و5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 ألاف عمالة متغيرة، والمشروع يتم العمل فيه على مدار الساعة، وأكثر من 5 ألاف عامل، يواصلون الليل بالنهار لكي يخرج هذا الإنجاز العظيم إلى النور، وتحويل منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج.

وأضاف، مشروع الاستزراع السمكى يضم 453 حوض سمك بحرى، مساحة الحوض الواحد 50 متر فى 150 مترًا، و626 حوض سمك جمبرى، مساحة الواحد 40 مترا فى 40 مترًا، ، ويوجد 186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، وبه معمل للتفريخ، لإنتاج ” الزريعة ” بمعدل 20 مليونًا من الأسماك البحرية ” البورى ، الوقار، الدنيس، القاروص” و2 مليار وحدة جمبرى، وهذا بهدف وضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

و قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المرحلة الأولى على مساحة 2719 فدانًا، والمرحلة الثانية 2815 فدانًا والمرحلة الثالثة 6174 فدانًا، والمرحلة الرابعة 7 آلاف فدان، جارى العمل فى المرحلة الاولى وسيتم افتتاحها قريبًا.