«التعليم»: توفير جميع الكتب المدرسية على موقع الوزارة

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، إصدار الكتاب الدوري رقم (43) لسنة 2016، ما يتضمنه التنبيه على تحميل كل أصول الكتب المدرسية بصيغة «PDF» على موقع الوزارة.

وقال الشربيني في بيانٍ له، الثلاثاء، إنَّه تم تحويل جميع الكتب الدراسية لمقررات تفاعلية على الموقع الرسمي للوزارة، والمواقع الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب سرعة إرسال المديريات التعليمية للسيارات المخصصة لنقل الكتب من مخازن الوزارة إلى المديريات، والالتزام بتسليمها لجميع الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، دون ربط ذلك بتسديد الرسوم أو دخول الامتحانات أو غير ذلك.

وتابع:” يأتى ذلك حرصًا من الوزارة على سرعة توفير الكتب المدرسية في صورتيها المطبوعة والإلكترونية، وإتاحتها لجميع الطلاب وأولياء أمورهم في جميع المراحل التعليمية، وكذا لكل المشتغلين بالعملية التعليمية”.