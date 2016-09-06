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تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة “منطقة آمنة” في سوريا

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تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة “منطقة آمنة” في سوريا تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة “منطقة آمنة” في سوريا

إردوغان

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن القوى العالمية لم تستبعد فكرة تركيا بشأن إقامة “منطقة آمنة” في سوريا لكنها لم تبد إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة.

وبحسب رويترز قال المتحدث إبراهيم كالين لشبكة ان.تي.في التلفزيونية إن إردوغان يدفع باتجاه خطة مبدئية لوقف إطلاق النار في حلب لمدة 48 ساعة ثم تمديدها خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم 11 سبتمبر.

وقال إردوغان الاثنين إنه كرر اقتراح تركيا بشأن إقامة “منطقة آمنة” خالية من القتال في سوريا للحد من تدفق اللاجئين خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين.

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