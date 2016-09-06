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وزير النقل يطمئن على توافر تذاكر القطارات بمحطة مصر

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وزير النقل يطمئن على توافر تذاكر القطارات بمحطة مصر وزير النقل يطمئن على توافر تذاكر القطارات بمحطة مصر

الدكتور جلال السعيد – وزير النقل

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، محطة برمسيس لمتابعة انتظام حركة القطارات واستعدادات السكك الحديدية لعيد الأضحى، وتجول فى صالة الركاب أمام شبابيك التذاكر واستمع إلى شكاوى الركاب.

وخلال الجولة التقى وزير النقل برفقة اللواء مدحت شوشة، رئيس السكة الحديد، وقيادات الهيئة المواطنين عند شبابيك الحجز واستمع اليهم، ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية بتذليل أى عقبات تواجه جمهور المسافرين من الركاب واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر.

وطالب وزير النقل بضرورة التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمراقبة عمليات الحجز والتأكد توافرها للجمهور والالتزام بحجز 4 مقاعد لكل راكب بالرقم القومى كحد أقصى، مع تشديد الرقابة على شبابيك الحجز لمنع تسرب التذاكر للسوق السوداء.

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