غدًا.. أسامة هيكل ضيف «ممكن» على «سي بي سي»



> كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج «ممكن» على شاشة سي بي سي، غدًا الأربعاء، الإعلامي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب.

ومن المقرر أنَّ يقدم «هيكل» خلال الحلقة قراءة في المشهد السياسي بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان كما يقيم أداء الحكومة سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، حيث يوضح أسباب تأخر صدور قانون الإعلام الموحد حتى الآن.

كما يكشف عن رأيه لحال الإعلام المصري، والأزمات الإعلامية، وتقييم دور الإعلام الحقيقي المفترض عليه القيام به خلال الفترة الآنية، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.