أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. أسامة هيكل ضيف «ممكن» على «سي بي سي»

Google+ Print
غدًا.. أسامة هيكل ضيف «ممكن» على «سي بي سي» غدًا.. أسامة هيكل ضيف «ممكن» على «سي بي سي»

أسامة هيكل – وزير الإعلام الأسبق


> كتبت – إنجي لطفي 

تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج «ممكن» على شاشة سي بي سي، غدًا الأربعاء، الإعلامي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب.

ومن المقرر أنَّ يقدم «هيكل» خلال الحلقة قراءة في المشهد السياسي بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان كما يقيم أداء سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، حيث يوضح أسباب تأخر صدور قانون الإعلام الموحد حتى الآن.

كما يكشف عن رأيه  لحال الإعلام المصري، والأزمات الإعلامية، وتقييم دور الإعلام الحقيقي المفترض عليه القيام به خلال الفترة الآنية، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل