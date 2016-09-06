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لجنة دولية لتقصى الحقائق بسوريا:أدلة جديدة على استخدام أسلحة كيمائية بحلب

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لجنة دولية لتقصى الحقائق بسوريا:أدلة جديدة على استخدام أسلحة كيمائية بحلب لجنة دولية لتقصى الحقائق بسوريا:أدلة جديدة على استخدام أسلحة كيمائية بحلب

>كتب سمير حسنى

دعت اللجنة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى سوريا، بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين، مطالبة بإعادة إحياء المسار السياسى، وكشفت اللجنة عن أن القصف الجوى الحكومى تسبب فى تدمير منشآت طبية ومقتل العديد من العاملين فى هذا المجال.

 

ووصفت اللجنة فى مؤتمر صحفى عقد فى جنيف، الترحيل القسرى للمدنيين على يد قوات النظام السورى بأنه يتناقض مع القانون الدولى، مؤكدة أن حصار داريا على مدار 4 سنوات تسبب فى مقتل العشرات جوعًا.

 

وحول وجود أدلة حول تورط النظام السورى فى استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه، أكدت اللجنة أن هناك أدلة جديدة فى استخدام أسلحة كيميائية خاصة فى منطقة الشيخ مقصود بحلب.


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