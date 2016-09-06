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مصر توقع وثيقة انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان

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مصر توقع وثيقة انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان مصر توقع وثيقة انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان

وزارة الخارجية

وقع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الثلاثاء، وثيقة انضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان.

جاء ذلك خلال مراسم أُجريت في مدينة فينتيان عاصمة جمهورية لاوس – الرئيس الحالي للتجمع – بحضور وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء، والسكرتير العام للرابطة.

ورحبت دول آسيان – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في التجمع بمصر، وحرصها على تنمية وتطوير الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي معها.

وتأتي هذه الخطوة من جانب مصر في إطار التوجه نحو توثيق العلاقات مع الدول الآسيوية، وجذبها للاستثمار في المشروعات المصرية وبصفة خاصة في منطقة قناة السويس.

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