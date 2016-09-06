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محكمة بريطانية تقضى بحبس «أنجم شودرى» 5 سنوات لدعمه تنظيم «داعش»

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محكمة بريطانية تقضى بحبس «أنجم شودرى» 5 سنوات لدعمه تنظيم «داعش» محكمة بريطانية تقضى بحبس «أنجم شودرى» 5 سنوات لدعمه تنظيم «داعش»

أنجم شودرى

 

قضت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل الدين الإسلامى “أنجم شودرى”، لمدة خمس سنوات وستة أشهر لدعمه تنظيم “داعش” الإرهابى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة مساعده “محمد رحمن” بذات العقوبة، فيما تعالت أصوات مؤيدينهم أمام المحكمة بصيحات “الله اكبر”، وذلك بحسب نشرته وكالة سبوتنيك .

ويعتبر شودري أحد أكثر الأشخاص إثارة للجدل في بريطانيا، حيث أعلن عن ولائه لزعيم “داعش”، المدعو أبو بكر البغدادي بصورة علنية عبر وسائل الإعلام وفي الجلسات المفتوحة، إلى جانب صلاته مع منظمات إسلامية متطرفة. ويشار إلى أن أحد مقاطع الفيديو لشودري ظهر فيه الشخص المتهم بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في العاصمة البريطانية، لندن العام 2013.

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