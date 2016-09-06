أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمم المتحدة تقدم مساعدات لسكان بلدة القيارة العراقية لأول مرة منذ عامين

Google+ Print
الأمم المتحدة تقدم مساعدات لسكان بلدة القيارة العراقية لأول مرة منذ عامين الأمم المتحدة تقدم مساعدات لسكان بلدة القيارة العراقية لأول مرة منذ عامين

ارشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات غذائية لأكثر من ثلاثين ألف شخص من سكان بلدة القيارة للمرة الأولى منذ عامين، بعد أن تمكنت القوات العراقية من طرد الجهاديين من هذه البلدة الواقعة فى شمال البلاد.

واستعادت القوات العراقية بلدة القيارة من قبضة تنظيم “داعش” وهى تعتبر استراتيجية لشن الهجوم لاستعادة مدينة الموصل المعقل الرئيسى للتنظيم المتطرف فى العراق.

وقالت منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة فى بيان أن “لم يكن ممكنا الوصول الى مدينة القيارة، لأكثر من عامين”، وقالت سالي هايدك مديرة المنظمة فى العراق أن “السكان فى القيارة يعانون قسوة الجوع وشح المواد الغذائية”.

أوصلت المنظمة الأممية إلى المدينة اغذية تضمنت تمورًا وفاصوليا ومعلبات وحصة تغطي احتياجات شهر تشمل الأرز والعدس ودقيق الخبز والزيت النباتي، وفقا للبيان.

وقالت المنظمة ان المدينة “فى حالة يرثى لها” مع تصاعد الدخان الأسود من حقول النفط المحيطة والتى اضرم الجهاديون النيران فيها اثناء القتال.

وأضافت “جميع محالها التجارية اما مدمرة أو مغلقة والمواد الغذائية كانت على وشك النفاد بشكل خطير والناس يعيشون على قمح موسم الحصاد الأخير”.

كما أشار البيان إلى أنه “يستحيل الحصول على مياه صالحة للشرب والكهرباء”، كما قامت المنظمة بتوزيع مواد غذائية على نحو الفى نازح يعيشون فى مخيمات حول القيارة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب الموصل، على ضفة نهر دجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا