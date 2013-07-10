المتحدث العسكري: قائد الجيش الثاني الميداني تعرض لإطلاق نار في رفح من قبل عناصر إرهابية

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إنه أثناء قيام قائد الجيش الثانى الميدانى بتفقد عناصر التأمين فى منطقة “الشيخ زويد” قامت إحدى السيارات القادمة من المنطقة الحدودية برفح بإطلاق نيران كثيفة على عربة قائد الجيش .

وعلى الفور ، قامت قوة التأمين المرافقة بالإشتباك مع العناصر الإرهابية المهاجمة وتمكنت من ضبط السيارة المستخدمة ، والتى عثر بداخلها على طفلة مصابة ، تم نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقى الإسعافات اللازمة حيث توفيت فور وصولها إلى المستشفى .

وأكد المتحدث في بيان نشرته الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) وتم إلقاء القبض على قائد السيارة وهروب فرد آخر ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد [2] مسدس ونظارة ميدان أمريكية الصنع .

وتباشر حاليًا قوة التأمين التابعة للجيش الثانى الميدانى ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التى نفذت الهجوم .

وتتزامن مع توسع العناصر الإرهابية فى تنفيذ عمليات هجومية مخططة إستهدفت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء خلال الأيام الماضية فى محاولة لإشاعة الفوضى وزعزعة الإستقرار وتقويض الأمن القومى المصرى .

وبتحليل الواقعة المشار إليها يجدر بنا الإشارة إلى توسع العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون فى إستخدام الأطفال كأحد وسائل الحرب الدعائية ضد القوات المسلحة المصرية بهدف تشويه الحقائق وتصدير صور كاذبة عن حقيقة الأوضاع ، والتى تستغل إعلامياً لتحقيق أهداف مشبوهه .