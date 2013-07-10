أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

المتحدث العسكري: قائد الجيش الثاني الميداني تعرض لإطلاق نار في رفح من قبل عناصر إرهابية

Google+ Print
المتحدث العسكري: قائد الجيش الثاني الميداني تعرض لإطلاق نار في رفح من قبل عناصر إرهابية المتحدث العسكري: قائد الجيش الثاني الميداني تعرض لإطلاق نار في رفح من قبل عناصر إرهابية

صورة أرشيفية

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إنه أثناء قيام قائد الجيش الثانى الميدانى بتفقد عناصر التأمين فى منطقة “الشيخ زويد” قامت إحدى السيارات القادمة من المنطقة الحدودية برفح بإطلاق نيران كثيفة على عربة قائد الجيش .

وعلى الفور ، قامت قوة التأمين المرافقة بالإشتباك مع العناصر الإرهابية المهاجمة وتمكنت من ضبط السيارة المستخدمة ، والتى عثر بداخلها على طفلة مصابة ، تم نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقى الإسعافات اللازمة حيث توفيت فور وصولها إلى المستشفى .

وأكد المتحدث في بيان نشرته الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) وتم إلقاء القبض على قائد السيارة وهروب فرد آخر ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد [2] مسدس ونظارة ميدان أمريكية الصنع .

وتباشر حاليًا قوة التأمين التابعة للجيش الثانى الميدانى ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التى نفذت الهجوم .

وتتزامن مع توسع العناصر الإرهابية فى تنفيذ عمليات هجومية مخططة إستهدفت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء خلال الأيام الماضية فى محاولة لإشاعة الفوضى وزعزعة الإستقرار وتقويض الأمن القومى المصرى .

وبتحليل الواقعة المشار إليها يجدر بنا الإشارة إلى توسع العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون فى إستخدام الأطفال كأحد وسائل الحرب الدعائية ضد القوات المسلحة المصرية بهدف تشويه الحقائق وتصدير صور كاذبة عن حقيقة الأوضاع ، والتى تستغل إعلامياً لتحقيق أهداف مشبوهه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا