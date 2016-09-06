وصول وفد من الجنود المسلمين البريطانيين لأداء مناسك الحج

أعلن المستشار الإسلامي للقوات المسلحة البريطانية، الإمام عاصم حافظ، وصول وفد من الجنود المسلمين البريطانيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال المستشار الإسلامي للقوات المسلحة البريطانية -فى بيان لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية- اليوم الثلاثاء، “تمكن جنود مسلمين فى الجيش البريطاني من آداء مناسك الحج، فرصة رائعة تظهر أن الخدمة فى الجيش البريطاني تتوافق مع الإسلام، حيث أن الكثير من القيم الأخلاقية لدى الجيش تتوافق مع الدين الإسلامي، وقدرة الجنود على تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام تعزز هذه القيم مما يساعدهم على تأدية مسؤولياتهم على أكمل وجه عند عودتهم”.

وأضاف حافظ أن القوات المسلحة فى المملكة العربية السعودية، ستقوم باستضافة وفدنا وهذا لا يرمز للتضامن بين المسلمين فى أنحاء العالم فحسب، وإنما أيضًا لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأعرب باري بيتش، القنصل العام البريطاني فى جدة عن سعادته لاستقباله 18500 حاج بريطاني سيؤدون مناسك الحج هذه السنة، قائلًا أنه وفريق العمل فى القنصلية البريطانية بجده، على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة اللازمين، لتمكين الحجاج البريطانيين من تأدية فريضتهم فى أحسن الظروف فالحج فريضة مقدسة على كل مسلم قادرعلى ذلك.