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التنمية المحلية: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين بالمحافظات خلال شهر أغسطس

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التنمية المحلية: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين بالمحافظات خلال شهر أغسطس التنمية المحلية: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين بالمحافظات خلال شهر أغسطس

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية – أرشيفية

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أنه تم حسم 39 ألفًا و681 من شكاوى المواطنين بالمحافظات بنسبة 82,6% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إليها.

وأوضح بدر – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة تتواصل مع إدارات خدمة المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ضمانًا لسرعة حل شكاوى المواطنين .

كما أوضح أن التقرير الشهري الذي أعدته الوزارة، أشار إلى أنه تم حل 4373 شكوى خاصة بحالات الإزالة، و6444 شكوى تتعلق بالرخص، و6603 شكاوى خاصة بالبنية التحتية، فضلًا عن 2877 شكوى بالتظلمات الإدارية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة حل شكاوى المواطنين بلغت 100% في محافظة جنوب سيناء، وتجاوزت النسبة 90% في 4 محافظات هي:” الوادي الجديد بنسبة 95%، وبلغت النسبة 94% في القليوبية، فضلًا عن 91% في كل من القاهرة والشرقية”، مؤكدًا التواصل مع بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، وحل الشكاوى التي ترد للوزارة من خلال البوابة .

 

 

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