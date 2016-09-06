أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير العدل يستقبل وفد من الاتحاد الأوربى لبحث آليات مكافحة الإرهاب

Google+ Print
وزير العدل يستقبل وفد من الاتحاد الأوربى لبحث آليات مكافحة الإرهاب وزير العدل يستقبل وفد من الاتحاد الأوربى لبحث آليات مكافحة الإرهاب

وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم

استقبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، وفد من الاتحاد الأوربى، ضم كل من بيدروسيرانو نائب سكرتير عام الخارجية الأوروبية، وجيلى دى كيركوف المنسق العام للاتحاد الأوروبى العام، لمكافحة الإرهاب، كما ضم الوفد جمع من مسئولي و مستشاري الاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل و الاتحاد الأوربى، لتطوير العمل فى مجال مكافحة الإرهاب، وما يتطلبه ذلك من استحداث آليات جديدة تجعل من القضاء على الإرهاب أمرًا ليس بعيد المنال.

وجاءت هذه الزيارة فى إطار اهتمام وزارة العدل بعقد اجتماعات ولقاءات دولية، لبحث سبل تطوير العمل فى القضايا ذات الأولوية لدى الدولة، فى الوقت الراهن كقضايا مكافحة الإرهاب، و استرداد الأموال المهربة.

وفى ذات السياق التقى وزير العدل أمس الإثنين، بوفد قضائى سويسرى رفيع المستوى، لبحث آليات استرداد الأموال المهربة وما استجد فى هذا الشأن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا