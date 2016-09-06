وزير العدل يستقبل وفد من الاتحاد الأوربى لبحث آليات مكافحة الإرهاب

استقبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، وفد من الاتحاد الأوربى، ضم كل من بيدروسيرانو نائب سكرتير عام الخارجية الأوروبية، وجيلى دى كيركوف المنسق العام للاتحاد الأوروبى العام، لمكافحة الإرهاب، كما ضم الوفد جمع من مسئولي و مستشاري الاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل و الاتحاد الأوربى، لتطوير العمل فى مجال مكافحة الإرهاب، وما يتطلبه ذلك من استحداث آليات جديدة تجعل من القضاء على الإرهاب أمرًا ليس بعيد المنال.

وجاءت هذه الزيارة فى إطار اهتمام وزارة العدل بعقد اجتماعات ولقاءات دولية، لبحث سبل تطوير العمل فى القضايا ذات الأولوية لدى الدولة، فى الوقت الراهن كقضايا مكافحة الإرهاب، و استرداد الأموال المهربة.

وفى ذات السياق التقى وزير العدل أمس الإثنين، بوفد قضائى سويسرى رفيع المستوى، لبحث آليات استرداد الأموال المهربة وما استجد فى هذا الشأن.