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الأهلي: حجازي لن يسافر إلى ألمانيا

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الأهلي: حجازي لن يسافر إلى ألمانيا الأهلي: حجازي لن يسافر إلى ألمانيا

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سفر مدافع الفريق أحمد حجازي إلى ألمانيا بصحبة زميليه رامي ربيعة ومروان محسن.

ويسافر محسن وربيعة إلى ألمانيا لاستكمال علاجهما من آلام الحوض وغضروف الركبة.

ويسعى اللاعبين حسب تصريحات عبد الحفيظ للمركز الإعلامي للنادي للحصول على تأشيرة السفر لألمانيا.

وقال عبد الحفيظ : "حجازي مستمر في معسكر الفريق في 6 أكتوبر ويؤدي تدريباته العلاجية مع الطبيب خالد محمود".

ويعاني حجازي من تمزق في العضلة الخلفية أصيب به في لقاء الوداد المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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