رسميا - الأهلي يضم الفار

أتمم الأهلي تعاقده مع إسلام الفار لاعب فريق نجوم المستقبل لمدة خمسة مواسم مقبلة.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام إلى الأهلي اليوم الثلاثاء في حضور عصام سراج الدين المدير التجاري وإدارة التعاقدات، وشادي محمد الطولية نائب رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل.

وكان إسلام الفار قد قضى فترة اختبار داخل النادي ونال خلالها إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قبل أن يتم التعاقد معه.

الفار هو المنضم السابع للأهلي هذا الصيف، بعد ضم محمد الشناوي وعلي معلول وجونيور أجاي وميدو جابر ومروان محسن وأكرم توفيق.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد قال أمس لـFilGoal.com إن النادي اتفق على ضم الفار لخمسة مواسم مع إعارته في الموسم المقبل بعقد ثلاثي خارجي. ( اقرأ تصريحاته )

ويمتلك الأهلي 29 لاعبا في قائمته للموسم الجديد.