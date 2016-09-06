البدري يحدد موعد عودة معلول والدوليين لمعسكر الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إن لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر سوف ينتظمون في معسكر إعداد الفريق فور عودتهم من جنوب إفريقيا.

ويخوض المنتخب المصري ودية ضد منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء.

ويعود الرباعي الدولي، عبد الله السعيد وعمرو جمال وأحمد فتحي ووليد سليمان، لمعسكر الفريق فور عودة المنتخب من جوهانسبرج.

كما أعلن المركز الإعلامي للنادي أن علي معلول سوف ينتظم في مران الفريق الجماعي يوم الثلاثاء.

وواجه معلول مع منتخب تونس منافسه الليبيري، وشارك في الفوز 4-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017 وتأهل نسور قرطاج.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري التي تنطلق يوم 15 سبتمبر.

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