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الفار: فضلت الأهلي على غرناطة.. والجوهري قال إنني سأصبح مثل ميسي

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الفار: فضلت الأهلي على غرناطة.. والجوهري قال إنني سأصبح مثل ميسي الفار: فضلت الأهلي على غرناطة.. والجوهري قال إنني سأصبح مثل ميسي

كشف إسلام الفار لاعب الأهلي الجديد عن أنه فضل الانتقال إلى الفريق الأحمر، عن الخضوع لفترة معايشة مع غرناطة الإسباني هذا الصيف.

وأتمم الأهلي تعاقده مع إسلام الفار لاعب فريق نجوم المستقبل لمدة خمسة مواسم مقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الفار عقب التوقيع للأهلي: "كان لدي عدد من العروض من أندية داخل بالإضافة إلى عرض لقضاء فترة معايشة في نادي غرناطة الإسباني، إلا أنني فضلت الانتقال إلى الأهلي لرغبتي الكبيرة في صناعة التاريخ هنا وبعدها الأهلي سيكون بوابتي للاحتراف في أوروبا".

وأوضح "ارتبط بعشق الفريق منذ فترة طويلة من خلال مؤمن زكريا الذي أرتبط معه بعلاقة قوية للغاية".

وأشار الفار إلى أن اللعب في الأهلي كان يمثل حلم حياته منذ الصغر وأن الانتقال إلى الفريق كان تحد كبير يطمح إليه منذ فترة طويلة وسنحت له الفرصة بعد ترشيحه من جانب هادي خشبة نجم الأهلي السابق.

وكان إسلام الفار قد قضى فترة اختبار داخل النادي ونال خلالها إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قبل أن يتم التعاقد معه.

وأضاف الفار "الراحل محمود الجوهري تنبئ لي بمستقبل كبير وأوصى بالاهتمام بي عندما تبنى موهبته خلال المشاركة في دوري المدارس، وقال إنني سأكون لاعبا مميزا مثل ليونيل ميسي".

شاهد فيديو - مشاركة إسلام الفار في دوري المدراس في وجود محمود الجوهري

وأتبع "الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق يعرفني جيداً بعدما تدربت تحت قيادته في الأوليمبي لمدة أسبوع قبل مباراة كينيا".

وأتم "هدفي في الفترة المقبلة هو إثبات أنني جدير بالانتقال إلى الأهلي سواء تم قيدي في قائمة الموسم الجديد أو إعارتي لنهاية الموسم".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد قال أمس لـFilGoal.com إن النادي اتفق على ضم الفار لخمسة مواسم مع إعارته في الموسم المقبل بعقد ثلاثي خارجي. ( اقرأ تصريحاته )

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فيديو اليوم السابع

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