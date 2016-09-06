الفار يكشف عن مثله الأعلى في مصر.. وفي أوروبا

كشف إسلام الفار جناح الأهلي الجديد عن مثله الأعلى في الملاعب المصرية والأوروبية.

وأتمم الأهلي تعاقده مع إسلام الفار لاعب فريق نجوم المستقبل لمدة خمسة مواسم مقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الفار عقب التوقيع للأهلي: "على مستوى مصر، أعشق محمد أبو تريكة وحازم إمام نجم الزمالك".

وتابع "في أوروبا، مثلي الأعلى هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان".

وكان إسلام الفار قد قضى فترة اختبار داخل الأهلي بناء على ترشيح هادي خشبة نجم الفريق السابق ونال خلالها إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قبل أن يتم التعاقد معه.

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