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وزير الرياضة: مباراة مصر وغانا بحضور جماهيري

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وزير الرياضة: مباراة مصر وغانا بحضور جماهيري وزير الرياضة: مباراة مصر وغانا بحضور جماهيري

شدد وزير الرياضة خالد عبد العزيز أن مباراة مصر وغانا ضمن تصفيات كأس العالم 2018 يوم 7 نوفمبر المقبل ستقام بحضور جماهيري.

وقال وزير الرياضة: "المباراة ستكون بحضور جماهيري".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم ضد الكونجو خارج الديار يوم 3 أكتوبر، قبل مواجهة غانا يوم 7 نوفمبر، ثم يواجه أوغندا على أرضها يوم 28 أغسطس.

ويخوض منتخب مصر معسكرا حاليا واجه فيه غينيا وتعادل 1/1، قبل أن يواجه جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء.

وكانت أخر مواجهة رسمية للمنتخب بحضور جماهيري أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وفيها فاز بهدف وحيد.

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فيديو اليوم السابع

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