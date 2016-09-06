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وزير الرياضة: تصرفات بعض الجماهير عطلت عودتهم في مباريات الدوري

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وزير الرياضة: تصرفات بعض الجماهير عطلت عودتهم في مباريات الدوري وزير الرياضة: تصرفات بعض الجماهير عطلت عودتهم في مباريات الدوري

وقال خالد عبد العزيز وزير الرياضة إن تصرفات بعض الجماهير خلال مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا أمر لم يشجع على عودة الجمهور للمدرجات في الدوري.

وجاءت تصريحات الوزير خلال حضوره لاجتماع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العزيز: "بعض الجماهير أساءت التصرف، هذا الأمر لم يشجع عودتهم للمدرجات في الدوري".

وأضاف "هناك مجهودات كبيرة تم بذلها ليحضر الجمهور مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، كذلك مباريات منتخب في تصفيات أمم إفريقيا".

وأكد الوزير في تصريحاته أن لقاء غانا يوم 7 نوفمبر في تصفيات كأس العالم 2018 سيكون بحضور جماهيري.

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