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بالصور.. "الرى" تجرى مناورة أزمة لمواجهة أثار السيول بالبحيرة

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بالصور.. "الرى" تجرى مناورة أزمة لمواجهة أثار السيول بالبحيرة بالصور.. "الرى" تجرى مناورة أزمة لمواجهة أثار السيول بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

أجرت اليوم وزارة الرى مناورة أزمة بمحطة الخيرى للصرف الزراعى بمركز دمنهور، وذلك لمواجهة أثار السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال فصل الشتاء.

 

شارك فى المناورة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى نائباً عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى والدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وعلى عبد الحفيظ وكيل وزارة الرى بالبحيرة.

 

شملت مناورة إدارة الأزمة تشغيل المحطات بكامل قوتها مع تشغيل وحدات الطوارئ لمواجهة ارتفاع منسوب المياه مع مراقبة حالة الجسور والمعدات ومراكز الصيانة للوقوف على جاهزيتها.

 

وتهدف المناورة إلى تقييم أداء الأفراد والمحطات والمعدات والوقوف على نقاط القوة والضعف لمجابهة السيول.

 

وكانت وزارة الرى قد عقدت اجتماعا موسعا صباح اليوم بديوان عام الرى بمدينة دمنهور لعرض خطة الوزارة لاستقبال موسم الشتاء القادم ومواجهة أثار السيول والأمطار الغزيرة، بمشاركة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وقيادات وزارة الرى.

 

وخلال الاجتماع تم عرض تفصيلى لخطة مواجهة أزمة السيول بالمحافظة، وما تم اتخاذه من أعمال لتطهير المصارف وصيانة محطات الصرف وتعلية الجسور وتطهير الترع لزيادة قدرتها الاستيعابية والتصريفية. وكذلك خطة إنشاء محطات رفع جديدة لتفادى الأزمة فى المستقبل.

 

وأكد محافظ البحيرة دعم صندوق تحيا لمشروعات الرى والصرف بالمحافظة بمبلغ مليار و600 ألف جنيه لتنفيذ الأعمال المتعلقة بمواجهة السيول.

 

 

 


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