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وضع حجر أساس مدرستى البرقى الابتدائية والسوالم الإعدادية بدمياط

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وضع حجر أساس مدرستى البرقى الابتدائية والسوالم الإعدادية بدمياط وضع حجر أساس مدرستى البرقى الابتدائية والسوالم الإعدادية بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

وضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حجر الأساس لعدد من المنشآت التعليمية بمركز كفر سعد، ويشمل وضع حجر الأساس لمدرسة الشهيد البرقى الابتدائية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتتكون من دور أرضى و2 علوى بإجمالى 24 فصلا.

 

 

 

كما سيتم وضع حجر الأساس لمدرسة السوالم الإعدادية والثانوية المشتركة بقيمة 4 ملايين جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 طوابق علوية بإجمالى 15 فصلا، كما سيتم افتتاح مدرسة منشأة ناصر التعليمية للتعليم الأساسى بقيمة 2.5 مليون جنيه بإجمالى 11 فصلا، وافتتاح تطوير مدرسة غازى شحوت الابتدائية بتكلفة 886 ألف جنيه بعد إجراء صيانة شاملة، وبإجمالى 15 فصلا دراسيا، كما تفقد ورش مدرسة كفر سعد الصناعية لإنتاج الخشب وألواح الكونتر.


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