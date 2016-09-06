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بالصور.. استخراج 200 حصوة من كلية مريض بالشرقية باستخدام المنظار

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بالصور.. استخراج 200 حصوة من كلية مريض بالشرقية باستخدام المنظار بالصور.. استخراج 200 حصوة من كلية مريض بالشرقية باستخدام المنظار

>الشرقية – إيمان مهنى

نجحت وحدة المناظير بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب فى جامعة الزقازيق، تحت إشراف الدكتور أشرف صابر عميد الكلية، أمس الإثنين، فى اجراء جراحة ناجحة لمريض واستخراج من كليته أكثر 200 حصوة باستخدام المنظار .

 

وقال الدكتور عمرو فوزى مدرس جراحة المسالك البولية بالكلية، إن العيادة الخارجية استقبلت مريضا عمره 32 سنة، يشكو من آلام بجانبه الأيمن والتهابات بالمسالك البولية.

 

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع" أنه تم إجراء أشعة كشفت عن وجود عدد كبير من الحصوات، ما يشكل خطورة عليه وتهدد الكلية بالتوقف عن العمل نتيجة انسداد حوض الكلية بالحصوات، فتم تحويله للإجراء لوحدة المناظير، وتم تحديد عدد الحصوات وانتشارها بأشعة رنين مغناطيسى .

 

وأوضح أنه تم تشكيل فريق طبى برئاسته والأساتذة المساعدين بقسم جراحة المسالك وهم: "أحمد الجزار وكريم طه"، والتخدير مدرس مساعد إسلام نصر، وتم إجراء عملية استخراج الحصوات باستخدام منظار الكلية عن طريق الجلد دون الحاجة للفتح الجراحى والتى استغرقت عددا من الساعات الطويلة حتى منتصف ليل الأمس، وتركيب دعامة للمريض وحالته مستقرة .

 

 

 


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