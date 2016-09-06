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بريزنتيشن تطرح تذاكر السوبر الإماراتي مجانًا “بشرط”

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أرشيفية

أرشيفية

أعلنت شركة بريزنتشين سبورت المنظم للسوبر الإماراتي عن توزيع مجموعة من تذاكر المباراة التاريخية والتي تجمع بين أهلي دبي والجزيرة في القاهرة يوم 13 سبتمبر الجاري بإستاد الدفاع الجوي مجانا على الجماهير المصرية.
> أوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن أن شروط منح الجمهور المصري تذاكر المباراة تتمثل في الإجابة عن سؤال المسابقة التي طرحتها الصفحة بالإضافة إلى ترك تفاصيل المستخدم متمثلة في رقم هاتفه وصورة من بطاقته حتى يتمكن من الحصول على تذكرة.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعمل مسابقات بشكل يومي حتى قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة التي تقام ثاني أيام العيد حتى يحصل أكبر عدد ممكن من الجماهير على التذاكر وحضور أول مباراة سوبر إماراتي في التاريخ تقام خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن الجمهور سيجد مفاجآت ضخمة للغاية في هذا المهرجان.

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