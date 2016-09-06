بالصور: هذه هي كيم كردشيان الصغيرة

لا تفوّت النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian أي فرصة لإظهار طفلتها الصغيرة نورث ويست North West كنسخة مصغرة عنها، كما أنه من المتوقع أن تتفوّق على والدتها أيضاً.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة مع ابنتها بإطلالة متطابقة خلال توجهها لحضور حفلة كايني ويست Kanye West في نيويورك.

وارتدت الأم وابنتها فستاناً مشابهاً باللون الفضي، في حين كان الحذاء مختلفاً ، إذ ارتأت كيم أن تحافظ على طفولة ابنتها باختيار حذاء رياضي عملي لها.

يشار إلى أن كيم البالغة من العمر 35 عاماً كانت قد نشرت منذ أسبوعين صورة لطفلتها البالغة من العمر 3 أعوام فقط وهي ترتدي حذاءها العالي غير آبهة بقياسه.

وأرفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه :" لم أكن أتوقع أن هذا سيحصل قريباً... طفلتي بدأت تسرق أحذيتي"، وأضافت كيم :" ولكن على الأقل يبدو أن لديها ذوقاً رفيعاً إذ اختارت حذاء من Balenciaga"

يذكر أن كيم كردشيان تهتم كثيراً بإطلالات ابنتها الصغيرة، وتحاول دائماً تنسيق ملابسها مع ملابس صغيرتها، مما يؤكد أن نورث ستكون الوريثة الأولى لتاريخ عائلة كردشيان.

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