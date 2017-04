"Don't Breathe" في الصدارة للأسبوع الثاني.. وويل سميث يتراجع

تصدر فيلم الرعب "Don't Breathe" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وحصد في 15,7 مليون دولار. يروي العمل قصة ثلاثة لصوص يقتحمون منزل رجل ثري كفيف، ويندرج ضمن فئة أفلام رعب جديدة تنتج بميزانية منخفضة مع التركيز على عناصر التشويق بدلاً من حمامات الدم والمؤثرات الخاصة.

وجاء في المرتبة الثانية "Suicide Squad" المستوحى من عالم قصص DC Comics ، والذي بلغت تكلفة إنتاجه 175 مليون دولار. وحقق الفيلم الذي يؤدي أدوار البطولة فيه ويل سميث Will Smith وجاريد ليتو Jared Leto ومارغو روبي Margot Robbie، 10 ملايين دولار من العائدات (297,4 مليوناً في المجموع).

حل في المركز الثالث "Pete’s Dragon" آخر إنتاجات استوديوهات ديزني مسجلا 6,5 ملايين دولار من العائدات، ومتقدما على "Kubo and the Two Strings" الذي تدور أحداثه في قرية يابانية خلال القرون الوسطى ويروي قصة فتى يتمتع بقدرات خارقة يحاول حماية ارث اجداده. وحصد الفيلم 6,5 ملايين دولار في المرتبة الرابعة.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرسوم المتحركة للبالغين "Sausage Party " مع 5,3 ملايين دولار من العائدات . واحتل المرتبة السادسة فيلم "The Light Between Oceans" من بطولة مايكل فاسبندر Michael Fassbender، مع 5 ملايين دولار من العائدات.

وتقدم إلى المرتبة السابعة "Bad Moms" من بطولة ميلا كونيس Mila Kunis وكريستين بيل Kristen Bell مسجلاً 4,7 ملايين دولار في الأسبوع السادس من عرضه في الصالات.

وتراجع "War Dogs" مرتبة إلى المركز الثامن مع عائدات بقيمة 4,7 ملايين دولار.

وتلاه في المرتبة التاسعة "Hell or High Water" من بطولة جيف بريدجز محققا 4,5 ملايين دولار من العائدات (14,6 مليونا في المجموع). وكانت المرتبة العاشرة من نصيب فيلم " Mechanic: Resurrection" الذي يروي مغامرات قاتل مأجور ظن أنه تخلص من ورطته والذي حصد 4,3 ملايين دولار.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"