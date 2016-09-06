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هل اعتزل نجم الراب ليل واين الغناء؟

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الثلاثاء 06-09-2016 13:24

ألمح نجم الراب الشهير ليل واين Lil Wayne بالابتعاد عن الفن والتوقف عن الغناء عبر تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ليل واين :" أنا الآن بدون حماية ومهزوم عقلياً .. أنا أرحل بكرامتي .. أعشق محبّييّ ولكن بالنسبة لي الأمر انتهى. أنا لا أبحث عن الشفقة ، بل عن الصفاء فقط. أنا بخير لا تقلقوا ".

في إثر ذلك، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى محبوه أن يحصل النجم على بعض الراحة وأن تحل مشاكله حتى يعود إلى الغناء.

يشار إلى أن ليل واين يعاني من أوجاع بالرأس تفقده الوعي والإدراك، كما أنه يواجه بعض المشاكل الإنتاجية منذ سنتين، ومن المرجح أن تكون هذه هي أسباب الاعتزال.

يُذكر أن ليل واين كانت قد تعرّض منذ أشهر لنوبة قلبية مفاجئة ، أثناء انتقاله بطائرته الخاصة من ولاية ويسكونسن إلى ولاية كاليفورنيا.

 

 

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