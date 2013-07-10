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التعرض المستمر للتكييفات والمراوح يؤدى إلى جفاف العين

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التعرض المستمر للتكييفات والمراوح يؤدى إلى جفاف العين التعرض المستمر للتكييفات والمراوح يؤدى إلى جفاف العين

تقول الدكتورة دعاء يسرى استشارى طب وجراحة العيون، إن جفاف العين هو عبارة عن اختلال فى الطبقة الدمعية يؤدى إلى اختلال فى شبكية العين ويترتب عليه ضعف عام بالعين والإبصار بصورة خاصة.

ويأتى على رأس الأسباب المؤدية إلى تلك الحالة هى التعرض للالتهابات المستمرة فى العين خاصة فى تلك الأجواء الحارة، بالإضافة إلى التعرض إلى للآليات الصناعية مثل التكيفات والمراوح بصورة مكثفة يؤدى الإصابة بجفاف العين.

وقد يكون الإصابة بهذا المرض مصاحبة للأمراض خاصة بالعين مثل مرض الروماتويد أو أن يكون عرض مصاحب لبعض الجراحات فى العين.

هناك أسباب عامة قد تؤدى إلى جفاف العين منها تقدم العمر فيصاب كبار السن بجفاف فى العين ونقص فى إفراز الغدة الدمعية ويصاب به مستخدمو الكمبيوتر لفترات طويلة فى اليوم.

وهناك أسباب للجفاف خاصة بالعين كالتهاب الجفون، الذى يسبب نقصاً فى إفراز الطبقة الدهنية، وبذلك يكون الدمع غير مستقر على سطح القرنية ويزداد تبخره مع أن المريض يشكو فى هذه الحالة من زيادة فى الدموع ولكنه دمع غير مفيد للعين.

ويتم تحديد علاج هذا المرض بناءا على درجة الإصابة به فيتراوح العلاج ما بين قطرات بسيطة لتعويض جفاف القنوات الدمعية وصولا باستخدام الجراحة (لعمل فتحات صغيرة داخل العين لسدادة القنوات الدمعية)، حيث تقوم بزيادة إفرازات العين.

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مصر 365