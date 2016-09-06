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تجديد حبس «علي بشر» وآخرين 45 يومًا في اتهامهم بالتخابر

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تجديد حبس «علي بشر» وآخرين 45 يومًا في اتهامهم بالتخابر تجديد حبس «علي بشر» وآخرين 45 يومًا في اتهامهم بالتخابر

أرشيفية

مراسل “أونا”

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بحبس القيادى الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والصحفى حسن القباني و4 آخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت للمتهمين عدة تهم، منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.

 

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