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حجز الحكم على متهمي «أحداث الوراق» لجلسة الغد

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حجز الحكم على متهمي «أحداث الوراق» لجلسة الغد حجز الحكم على متهمي «أحداث الوراق» لجلسة الغد

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، قضية أحداث الوراق، إلى جلسة غدًا الأربعاء .

وجاء قرار التأجيل، لننطق بالحكم، فيما صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، حسبما أفاد مراسلنا.

ودفع عامر علوان، المحامي – قبل القرار – بانعدام تحريات الأمن الوطني.

كما دفع بعدم جدية الأدلة، طالبًا البراءة للمتهمين.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين أنهم ” في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

 

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