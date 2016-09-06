«واس» تنقل رؤية «المملكة 2030» باللغتين الصينية واليابانية

د. عادل الطريفي

أصدرت وكالة الأنباء السعودية كتيّبين عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وأكثر من 1500 «CD» و«Flash memory» باللغتين الصينية واليابانية، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كل من: جمهورية الصين الشعبية، واليابان، وترؤس سموه لوفد المملكة في قمة العشرين التي استضافتها مدينة هانغجو الصينية.

وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، إن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية د. عادل بن زيد الطريفي، بغية إطلاع أصدقائنا في الصين واليابان على تفاصيل رؤية المملكة 2030 التي ستُحقق - بإذن الله - الرفعة التنموية لبلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله-.

وأضاف أن الكتيّبين احتويا على أكثر من 120 صفحة وزعت بالمناصفة بينهما، ويضم كل كتيّب الكلمات التي وجهها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد إلى الشعب السعودي إبان إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي وافق على إطلاق الرؤية، واجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الذي قدم الرؤية إلى مجلس الوزراء، وترجمة نص رؤية المملكة 2030 باللغتين الصينية واليابانية.

وبيّن أنه تم إرفاق هذين الكتيبين على أكثر من 1500 «CD» و «Flash memory» علاوة على إرفاق نسختين عن رؤية المملكة 2030 باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث تمكن الجميع من الاطلاع عليها بمختلف الوسائل سواء كانت ورقية أو تقنية.

الحسين: وجدنا إقبالاً كبيراً من مسؤولين صينيين ويابانيين على «الرؤية»

ولفت إلى أنه تم توزيع هذه المواد خلال زيارة سمو ولي ولي العهد الأولى إلى الصين ثم اليابان، وخلال أعمال قمة العشرين، ووجدت إقبالاً كبيراً من المسؤولين الصينيين واليابانيين بالإضافة إلى المهتمين منهم بالجوانب السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والإعلاميين من الصحفيين والكتّاب والمثقفين، الأمر الذي أسهم في زيادة تبادل الحوار حول رؤية المملكة 2030 بين الصينيين واليابانيين والوفد السعودي المرافق لسمو ولي ولي العهد.

وأشار إلى أن «واس» تابعت زيارة سمو ولي ولي العهد الرسمية إلى الصين واليابان ومشاركة سموه في أعمال قمة العشرين بمدينة هانغجو على مدار الساعة من خلال البث باللغات الخمس: الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والروسية، والصينية، بجانب البث الرئيسي باللغة العربية، وخصّصت ثلاث أيقونات لكل مناسبة، تشتمل على تقارير وأخبار تتعلق بنشاطات سمو ولي ولي العهد، والمناسبات التي أقيمت على هامش زيارته، من أجل إطلاع المتابع على تفاصيل زيارة سموه التي تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين واليابان.

وأفاد بأن انطلاق «واس» للبث باللغات الخمس يأتي في إطار توجيهات وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي الرامية إلى إيصال صوت الوطن إلى الخارج، واستقطاب المهتمين بالشأن السعودي للاطلاع على أخبار المملكة من مصدرها الإعلامي الرسمي.

وقدم عبدالله الحسين الشكر إلى وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي على ما تجده وكالة الأنباء السعودية من دعم واهتمام منه، متمنياً أن تحقق الجهود التي تبذلها «واس» في البث الإخباري اليومي باللغة العربية واللغات الأجنبية الهدف الوطني الأسمى المتمثل في إبراز مكانة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بالشكل الذي يليق بها.

الكتيبات توزع في أماكن عدة

اهتمام كبير برؤية المملكة 2030

عبدالله الحسين

مسؤول صيني يطلع على الكتيب

توزيع الكتيبات في أماكن عمل الإعلاميين

أحد المهتمين يطلع على الرؤية

المطبوعات جذبت المهتمين الصينيين واليابانيين