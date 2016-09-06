«الصحة»: صرف ٤٠ ألف علبة لبن أطفال مدعم خلال ٥ أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، صرف ٤٠ ألف و٣٥٤ علبة لبن للأطفال أقل من 6 أشهر، على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى مساء أمس الإثنين .

وبلغ عدد علب الألبان التي تم صرفها في محافظة القاهرة 5000 علبة ، وفي الاسكندرية 647 علبة ، وفي السويس 415 علبة ، وفي الإسماعيلية 144 علبة ، وفي دمياط 838 علبة ، وفي الدقهلية 1400 علبة ،وفي القليوبية 2800 علبة ، وفي كفر الشيخ 1060 علبة .

كما بلغ عدد علب ألبان الأطفال المدعمة التي تم صرفها للأطفال أقل من 6 أشهر بمحافظة الغربية 1030 علبة ، وفي البحيرة 2100 علبة ، وفي الجيزة 1070 علبة ، وفي بني سويف 780 علبة ، وفي المنيا 3040 علبة ، وفي أسيوط 1875 علبة ، وفي سوهاج 1193، وفي قنا 2670 علبة .

أما في أسوان فقد بلغ عدد علب ألبان الأطفال المدعمة التي تم صرفها للأطفال أقل من 6 أشهر من أول سبتمبر الجاري حتى الآن 940 علبة ، وفي مطروح 3675 ، وفي الوادي الجديد 493 ، وفي البحر الأحمر 86 علبة ، وفي شمال سيناء 115 علبة .

وفي بورسعيد فقد بلغ عدد علب ألبان الأطفال المدعمة التي تم صرفها للأطفال أقل من 6 أشهر من أول سبتمبر الجاري حتى الآن 891 علبة ، وفي الأقصر 1709 علبة ، وفي المنوفية 3744 علبة ، وفي جنوب سيناء 537 علبة ، وفي الفيوم 2382 علبة .

ومن ناحية اخري يتابع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، على مدار الساعة عملية صرف الألبان للأطفال ،مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، مشيرا إلى توجيهه مديري المديريات بالمرور المستمر على منافذ صرف الألبان ، واطلاعه أولا بأول بآخر المستجدات الخاصة بعملية صرف الألبان.

كما شكل وزير الصحة 16 فريقا طبيا من مكتب المتابعة والمكتب الفني التابع للوزير مباشرة ، للمرور على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأكد من توافر ألبان الأطفال ، وعدم وجود أي معوقات تتعلق بصرف الألبان لمستحقيها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صادر عنه اليوم، أن الفرق الطبية التي شكلها وزير الصحة لمعرفة أرصدة الألبان بالمخازن والإدارات الصحية والتأكد من توافرها بالوحدات والمنافذ التي تقوم بالصرف مع تحديد أي معوقات قد تحدث فيما يخص سلسلة التوريد وإجراءات الصرف .