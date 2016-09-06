تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالمنيا

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن تخصيص عدد 112 ساحة ومسجد على مستوى جميع مراكز المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم الإثنين 12 سبتمبر القادم.

أوضح الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد، منها عدد 27 ساحة ومسجد بالمنيا، وعدد 28 بأبوقرقاص، و4 بدير مواس، و6 بمطاى، و 3 بملوي، و10 بمغاغة، و5 بسما لوط، و18 ببني مزار و11 بالعدوة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.