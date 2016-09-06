أبرزها دوره الكبير في ثورة يناير.. 5 معلومات عن وزير التموين الجديد محمد علي الشيخ

يؤدي اللواء أركان حرب محمد علي الشيخ، غدًا الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للتموين، خلفًا للدكتور خالد حنفي الذي تقدم باستقالته منصبه.

اللواء أركان حرب محمد على الشيخ، الذى كان يشغل رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق فى القوات المسلحة، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة عقب ذلك، ثم خروجه إلى المعاش والتقاعد من الخدمة قبل نحو عام ونصف.

ويعتبر اللواء أركان حرب محمد على الشيخ أحد قادة القوات المسلحة السابقين البارزين، الذين كان لهم دور كبير فى ثورة 25 يناير 2011، حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين فى ذلك التوقيت، وتحمل مسؤوليات كبيرة، نتيجة تكفل القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات خاصة فى صعيد مصر.

كما كان له دور بارز أيضًا فى حل أزمة إضرابات النقل العام المتكررة فى القاهرة الكبرى، بعد نجاحه فى تشغيل إدارة النقل التابعة للهيئة بدلا من أتوبيسات النقل العام، وتجاوز المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويعد اللواء الشيخ هو الأنسب لتولى حقيبة التموين نظرا لدرايته بكل ما يتعلق بمسئوليات هذه الوزارة، انطلاقا من ملف خدمته المتميز فى هيئة الإمداد والتموين منذ الأيام الأولى لخدمته فى القوات المسلحة حتى خروجه منها، حيث تعتبر هذه الهيئة من أكبر الهيئات فى القوات المسلحة وتشمل نحو 7 إدارات تقدم خدمات النقل والتموين والتعيينات، والخدمات الطبية والبيطرية، والمهمات، وغيرها من الإدارات المهمة التى تقدم خدمات للقطاعين المدنى والعسكرى على حد سواء.