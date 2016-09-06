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بالصور.. بدء الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان بحضور رئيس الحكومة و9 وزراء

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بالصور.. بدء الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان بحضور رئيس الحكومة و9 وزراء بالصور.. بدء الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان بحضور رئيس الحكومة و9 وزراء

>كتب : نور على - نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز

بدأت منذ قليل الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى وصل منذ قليل إلى مقر مجلس النواب.

 

وحضر إلى مجلس النواب 7 من الوزراء فى مقدمتهم المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، ووزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمى، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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